Arara canindé brinca em moto e atrai curiosos

Coisas que acontece no Mato Grosso do Sul e encantam quem aqui passa. No início da noite do último sábado (6), em Três Lagoas, próximo ao principal cartão postal da cidade, a Lagoa maior, um morador que passava no local viu um movimento estranho em uma moto estacionada próximo a um supermercado da região e parou para conferir e viu uma cena inusitada, uma arara canindé mordendo a “bengala” da moto.

Romulo Rangel de Freitas, 49 anos, foi quem passou no momento que a arara brincava na moto estacionada. “Eu estava de carro e me chamou atenção ao mirar o farol e ver que havia algo grudado na moto. Parei e vi a arara. Na hora pensei que ela estivesse presa e me preocupei, mas não. Estava brincando! Que coisa mais linda!”, ressaltou Rômulo.

Ele contou com exclusividade ao portal do O ESTADO, que na hora um casal com uma criança parou para olhar a bela ave e logo depois ela voou tranquilamente. Era quase 19h e ele estava indo até o supermercado quando passou de carro e viu a cena.

Rômulo é antigo morador da cidade, e está acostumado em ver os animais presentes no cenário local como capivaras, jacarés, piriquitos dentre outros animais silvestres, mas esta cena foi inusitada.

