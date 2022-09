Recapeamento da rua em que a enxurrada da Tamandaré vai escoar é iniciado

A Rua Francisco Barbato, que fica de forma transversal à Avenida Tamandaré, teve o seu recapeamento iniciado pela Prefeitura de Campo Grande. Localizada na Vila Leda, a via foi projetada para se tornar um canal de escoamento da enxurrada que desce do Jardim Paradiso e Bosque da Saúde.

A tubulação de 834 metros irá passar pela Avenida Seminário e a Avenida Heráclito Figueiredo, terminando nas margens do Córrego Segredo e irá contar com tubos de 1,5 metros de diâmetro, assentados a 4 metros de profundidade. Com essa nova intervenção, os pontos que costumavam alagar na Avenida Tamandaré serão eliminados, além de diminuir a pressão da drenagem da Rua Frutuoso Barbosa.

Com o canal de drenagem sendo realizado, a última etapa do Complexo Seminário etapa A será concluída. Esse projeto voltado para a infraestrutura viabilizou a execução de 5 km de drenagem, 13 km de pavimentação e 6 km de recapeamento na região, com mais de 15 mil habitantes. É localizado na margem direita (sentido bairro) da Avenida Tamandaré, desde o encontro com a Avenida Mascarenhas de Moraes, até depois do campus da UCDB, no Jardim São Caetano. Incluiu também a extensão da rede de esgoto e a abertura de um novo acesso à Universidade Católica, pela Rua Marechal Câmara.

De acordo com Rudi Fiorese, secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, está iniciativa de drenagem também vai captar a enxurrada que desce pela Rua Três Marias, onde foram implantados 1.836 metros de tubulação. “É mais um passo para eliminar pontos de alagamento em bairros no entorno, como o Bosque da Saúde e Jardim Paradiso”, explica.

