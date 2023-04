Após crise alérgica, Soraya Thronicke é internada em UTI

A senadora Soraya Thronicke (União Brasil-MS), foi internada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do hospital DF Star em Brasília, após apresentar fortes crises alérgicas. A parlamentar deu entrada no hospital na última sexta-feira (21), mas a informação só foi divulgada ontem (26).

Em nota, a assessoria da senadora comunicou que o quadro de saúde é estável, mas inspira cuidados.

“Por se tratar de uma alergia, de causa ainda não identificada, com crises muito fortes, os médicos optaram por mantê-la na unidade de terapia intensiva (UTI) com acompanhamento de um especialista em imunologia”, destaca a nota.

Conforme a assessoria, a parlamentar ainda não tem previsão de alta.

