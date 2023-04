Em pleno outono, chuvas já ultrapassam o esperado, em MS

Desde o início de 2023, os meses foram de chuvas intensas, que ultrapassaram os números esperados em Campo Grande, mesmo nos meses de janeiro, fevereiro e março, que costumam apresentar grandes volumes de chuva.

Diversos municípios já ultrapassaram a média histórica e em abril não foi diferente. Com a chegada do outono, o esperado era que as chuvas cessassem ou ao menos diminuíssem a intensidade, o que não ocorreu.

Segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul), nos 20 primeiros dias do mês de abril já choveu o esperado para o mês inteiro, em alguns municípios.

Para essa quinta-feira (27), a previsão indica que, em Campo Grande, a mínima será 20°C e a máxima de 28°C. Em Dourados, mínima de 18ºC e máxima de 27°C.

No Sul, os termômetros de Ponta Porã marcam mínima de 18°C e máxima de 26°C; em Iguatemi, mínima de 17°C e a máxima chega aos 27°C. No Leste do Estado, Anaurilândia fica com mínima de 19ºC e máxima de 27°C.

No Pantanal e no Norte do Estado, as temperaturas serão mais elevadas. Corumbá registra mínima de 23° e máxima de 30°C; Aquidauana com mínima de 21°C e máxima de 30°C. Coxim tem previsão de 22°C de mínima e máxima de 31°C. No Bolsão, Três Lagoas fica com mínima de 20°C e máxima de 29°C.

Com informações da repórter Carolina Rampi.

Por Camila Farias – Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul

