Produtor rural é executado a tiros no interior de MS

O produtor rural André Sebastião de Barros, de 56 anos, foi executado a tiros, na noite de ontem (26), no bairro Maffissoni, em São Gabriel do Oeste, a 137 quilômetros de Campo Grande. A vítima foi surpreendida pelo autor dos tiros, quando conduzia a sua caminhonete pela Avenida Castelo Branco.

Conforme apurado pelo site Coxim Agora, a vítima trafegava pela avenida do município, quando foi surpreendido pelo atirador. André foi ferido a tiros no rosto e tórax.

Ainda conforme as investigações da Polícia Civil, a vítima, mesmo ferida, perdeu a direção do veículo, invadindo o canteiro central. A perícia técnica constatou que vidro ao lado do motorista estava levantado, mas a do passageiro estava aberta. Equipes de socorro foram acionados, mas já encontraram o produtor rural sem vida.

A Polícia Civil trabalha com a possibilidade de que o produtor rural conhecia o autor da execução. Segundo as investigações da Polícia Civil, a vítima morava em Bandeirantes (MS), e estava negociando uma propriedade rural em São Gabriel do Oeste.

O caso segue em investigação.

