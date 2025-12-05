Após alinhamento regional, Walter Carneiro diz que balanço do secretariado será na próxima semana

Casa Civil inicia planejamento estratégico para 2026 com foco intensificado nos municípios

“O objetivo é chegar em 2026 com todo o time em campo, alinhado e com as ações estruturadas em cada município”. Foi assim que o secretário da Casa Civil, Walter Carneiro Júnior, descreveu ao Jornal O Estado a reunião realizada com os 12 coordenadores regionais da pasta. O encontro que ocorreu nesta quarta-feira (3) marca o ponto de partida para o planejamento estratégico de 2026, com foco em garantir que as políticas públicas estaduais cheguem efetivamente à população local.

“Foi uma reunião de rotina da Casa Civil. Nós fizemos uma reunião com os coordenadores regionais. Temos uma agenda muito forte que é o acompanhamento da execução do MS Ativo 2 que a gente estabelece os pontos focais com as prefeituras e ajuda para que os processos não parem. E agora o nosso calendário começa já em janeiro, com uma agenda muito presente nos municípios para articular as políticas públicas”, declarou o secretário. Ele também adiantou que na próxima quinta-feira (11), ocorre a reunião com secretários para o levantamento de resultados anual.

Durante o encontro, cada coordenador apresentou seu relatório e os planejamentos, incluindo ajustes necessários. A proposta, segundo Walter é formar um “time de campo” que percorra todo o Estado com o propósito de reforçar a pauta municipalista e garantir que investimentos em educação, assistência social, infraestrutura e desenvolvimento econômico cheguem “na ponta”, no dia a dia do cidadão.

A Casa Civil, sob comando de Walter Carneiro Júnior desde outubro, vem intensificando a interlocução com prefeituras, câmaras municipais e lideranças locais.

Walter comentou também sobre a estrutura de gestão montada pela Casa Civil para atender diferentes regiões do Estado. No interior, a articulação é liderada pelo secretário-executivo de Gestão Política no Interior, Tiago Mariano, na qual sua oficialização ao cargo foi feito durante a reunião.

Na Capital, o trabalho é coordenado pelo secretário-executivo Marcus Vinícius Saucedo Perez, que deve se reunir com a equipe na próxima semana para tratar das ações específicas de Campo Grande.

“Nossa estrutura tem o secretário-adjunto, que faz a gestão do todo; quem capitania a estrutura dos municípios é a Secretaria Executiva do Interior, com o secretário Tiago Mariano; e na Capital, o secretário Marcos. Na semana que vem a gente vai articular uma reunião para tratar da pauta das ações em Campo Grande”, explicou.

A secretaria-executiva de Gestão Política do Interior terá papel central nesse processo, coordenando o fortalecimento do trabalho dos agentes regionais em parceria com prefeituras, câmaras de vereadores e órgãos estaduais. As reuniões com os agentes passarão a ser mensais, na sede da Casa Civil. Eles também terão autonomia para se deslocar à Capital sempre que necessário para acompanhar prefeitos, vereadores e demais gestores municipais.

Próximos passos

O encontro também abriu a etapa de avaliações do terceiro ano da gestão de Eduardo Riedel (PP), direcionada tanto à análise das ações já executadas quanto à elaboração das diretrizes para 2026. Nesse processo, a Secretaria-Executiva de Gestão Política no Interior assume função estratégica, conduzindo o fortalecimento da atuação dos agentes regionais em articulação com prefeituras, câmaras municipais e demais estruturas do Estado.

Walter adiantou ainda, que na próxima semana também será marcada pela reunião secretarial do Governo do Estado, encontro que reúne todas as pastas para avaliação de desempenho e alinhamento estratégico. “Semana que vem tem a reunião secretarial na quinta-feira. Aquela reunião que o governador reúne todos os secretários para a análise do cumprimento das metas do contrato de gestão, das metas dos eixos ODS e de desenvolvimento”, concluiu.

Para o secretário, o momento é de finalizar pendências e garantir que todas as equipes entrem no próximo ano com as ações coordenadas e prontas para execução. “É uma agenda de rotina para alinhar os trabalhos, ver o que ficou de pendência deste ano para o próximo, para começar 2026 com o time em campo”, disse.

Por Brunna Paula