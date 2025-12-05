Prefessora é supreendida por homem nu e tentativa de estupro, no Bairro Líbano

Uma professora de 66 anos passou por momentos de pânico na noite desta quinta-feira (4), após ser surpreendida por um homem completamente nu dentro de sua casa, no Jardim Monte Líbano, em Campo Grande. Armado com uma faca, o agressor subiu sobre ela enquanto dormia e ameaçava matá-la. A idosa conseguiu reagir e escapar, e o suspeito fugiu em seguida.

Câmeras de segurança de uma residência vizinha mostram que o homem circulou por diversas casas antes de invadir o imóvel da vítima, por volta das 23h. Ele entrou pelo forro, deixando claro o caminho utilizado para acessar o quarto onde a professora descansava.

Já dentro do cômodo, ele encostou a faca no pescoço da idosa. Em choque, a mulher ofereceu dinheiro ao invasor, mas, em um momento de coragem, conseguiu agarrar uma cadeira e acertá-lo, abrindo caminho para correr até o portão.

As imagens registram o instante em que ela, completamente desesperada, bate no portão da casa do filho — que mora ao lado, pedindo ajuda. Em um áudio enviado a familiares, a professora relata: “Acordei com o moço em cima de mim, com uma faca e dizendo que iria me matar. Eu consegui sair, comecei a grita, não sei como consegui”.

A Polícia Militar foi acionada e encontrou a faca usada no ataque caída perto do muro dos fundos. Uma fechadura dos fundos da residência também estava arrombada.

A professora foi atendida e permanece sob cuidado do filho. O autor ainda não foi localizado.