Riedel e Adriane encerram semana de aniversário das Moreninhas com entregas de obras

Domingo (7) será de dia de comemoração nas Moreninhas com show de prêmios, apresentações musicais e de dança. Com o encerramento da Semana de Aniversário das Moreninhas, que se iniciou no dia 1º e dezembro, a celebração terá a presença da Prefeita Adriane Lopes (PP) e do governador Eduardo Riedel (PP) e está prevista para começar às 17h.
O vereador Ademar Vieira Junior (MDB), conhecido como Junior Coringa, conta ao jornal O Estado que os líderes do executivo municipal e estadual farão a entrega e o anúncio de diversas obras para a população das Moreninhas. A pista de skate, que aguarda a ordem de serviço para a construção e é esperada pela juventude local, terá o anúncio de liberação durante o evento. Também serão divulgados a licitação de uma creche, além da entrega das obras de drenagem, de asfalto e a segunda etapa da via Moreninha-Itamaracá.
Como parte das festividades, as Águas Guariroba e a Energisa realizam cadastros para desconto nas contas de água e luz na Central de Cursos, nova escola da Funsat que será inaugurada dia 11. Também foram distribuídas cartelas para os sorteios, com prêmios em dinheiro, geladeiras e ventiladores.
Coringa é o responsável pelo projeto de lei que institui o aniversário das Moreninhas, que instituiu um comitê de celebração. Formado pelo Governo Estadual, a Prefeitura e a Câmera Municipal, o vereador representa o legislativo municipal. “As Moreninhas significam muito para Campo Grande. Ela contribui demais com o crescimento, a cultura da cidade e a gente fica muito orgulhoso”.
