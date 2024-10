Após acidente doméstico, Lula cancela viagem à Rússia e participará da Cúpula do Brics por videoconferência

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva passará esta segunda-feira (21) no Palácio da Alvorada, em Brasília, enquanto se recupera de uma queda ocorrida no último sábado (19), quando sofreu um acidente doméstico no banheiro, resultando em um ferimento na cabeça.

De acordo com informações do governo, a queda fez com que Lula cancelasse sua viagem à Rússia para participar da Cúpula do Brics. Inicialmente, o presidente participaria presencialmente do evento, mas, por orientação médica, decidiu acompanhar as discussões por videoconferência. A delegação brasileira será liderada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

No domingo (20), a assessoria do governo informou que Lula passou por exames no Hospital Sírio-Libanês em Brasília, tanto no sábado à noite quanto na manhã de domingo, mas não há novos exames previstos para esta segunda-feira. O presidente recebeu cinco pontos no corte na região da nuca, mas não foi necessário que ele ficasse internado.

Acidente e cuidados médicos

Segundo o boletim médico divulgado, Lula foi atendido com um “ferimento corto-contuso em região occipital”, ou seja, um corte na nuca. O caso não foi considerado grave, mas, por precaução, os médicos recomendaram que o presidente evite viagens aéreas longas. Ele foi liberado para retornar à residência oficial e seguir com suas atividades normais em Brasília, desde que sob acompanhamento médico.

A equipe de saúde que cuida do presidente é liderada pelo cardiologista Roberto Kalil Filho, que reforçou a necessidade de repouso e a não realização de deslocamentos internacionais no momento.

Agenda e cúpula do Brics

Com a mudança de planos, Lula participará da Cúpula do Brics remotamente, enquanto Mauro Vieira representará o Brasil presencialmente no evento que acontece em Kazan, na Rússia, a partir desta terça-feira (22). A cúpula reunirá os líderes dos países membros – Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul – e era esperada como uma oportunidade para encontros bilaterais de Lula com Vladimir Putin e Xi Jinping, que agora não ocorrerão.

A nota oficial divulgada pela Presidência da República explicou que Lula “irá participar da Cúpula dos Brics por meio de videoconferência e terá agenda de trabalho normal essa semana em Brasília, no Palácio do Planalto”.

Histórico de saúde

Aos 78 anos, Lula já passou por outros procedimentos médicos. Em setembro de 2023, o presidente realizou uma artroplastia total do quadril direito, uma cirurgia para substituir a cartilagem desgastada. Recentemente, ele passou por exames de revisão relacionados a essa cirurgia, e seu quadro de saúde foi considerado satisfatório.

Neste fim de semana, antes do acidente, Lula esteve em São Paulo para participar de eventos de campanha ao lado de Guilherme Boulos, candidato à prefeitura da capital paulista. A carreata prevista foi cancelada devido às chuvas e substituída por uma transmissão online, e o presidente retornou a Brasília no sábado à noite, pouco antes do incidente doméstico.

