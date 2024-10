Nova atração! Show de Dudu Nobre é confirmado no MS Ao Vivo, em novembro, no Parque das Nações Indígenas, em Campo Grande. O cantor sobe ao palco no dia 24 de novembro, a partir das 17h.

O comunicado foi feito pela FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul), após o cancelamento da apresentação da cantora Alcione por falta de documentação necessária para a formalização da contratação.

Neste ano, já passaram nomes como Jota Quest, Marina Sena e Diogo Nogueira como integrantes do MS Ao Vivo.