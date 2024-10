Ossada humana é encontrada em canavial durante colheita em Rio Brilhante

Trabalhadores que realizavam a colheita de cana-de-açúcar em uma área rural de Rio Brilhante, município a cerca de 161 quilômetros de Campo Grande, encontraram partes de ossos humanos na madrugada desta segunda-feira (21). O achado ocorreu em meio ao canavial e foi imediatamente comunicado às autoridades.

conforme informações preliminares, policiais civis e peritos foram acionados e se deslocaram até o local para realizar os levantamentos iniciais. A área foi isolada para os trabalhos periciais, que incluíram a análise da ossada e a coleta de informações que possam auxiliar na identificação dos restos mortais e nas circunstâncias em que eles foram deixados na região.

Após a conclusão dos trabalhos de perícia, os ossos foram encaminhados ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (Imol), onde passarão por exames detalhados para tentar determinar a identidade da pessoa e a possível causa da morte. A Polícia Civil deve iniciar uma investigação para apurar o caso.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais