Apoiadores da esquerda se manifestam em favor da democracia

Na Capital, apoiadores do Lula (PT), se manifestaram em prol da democracia e se reuniram na Praça do Rádio nesta segunda-feira (9), com objetivo de mostrar “Apreço pela preservação do Estado Democrático de Direito”, ato organizado em diversas Capitais do país, após ato de depredação ocorrido no último domingo (8) em Brasília.

A concentração reuniu cerca de 200 pessoas, do movimento negro, MST, indígena e em sua maioria do movimento estudantil com objetivo de defender a democracia de direito. Todos repudiaram os atos ocorridos em Brasília e foram unânimes em questionar o patriotismo declarado por apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Visando defender a democracia, o ato na Capital reuniu jovens e grupos que defendem a democracia. “Este ato emergencial foi criado diante dos acontecimentos em Brasília com objetivo de mostrar o que é uma política democrática que fortalece Brasília e outros Estados. Eu acho que foi um atentado terrorista, até no passado do país e o que aconteceu ontem foi violento de um nível e não falamos de prédio mas falamos sobre a destruição. Falam tanto em pátria e fizeram esta atrocidade, tem algo de errado com o discurso deles.”, vice – presidente da UNE do Mato Grosso do Sul, Ingrid Trigilio.

“Semana passada um homem que jogou pedra em um carro foi fuzilado pela polícia e o pessoal em Brasília destruindo a pátria e a polícia apenas jogando spray de pimenta, tem algo de errado. Eles estão conseguindo destruir a pátria.”, defendeu a estudante de Jornalismo Gabriela Cenciarelli, 20 anos.

“A população deve também se posicionar e mostrar o que é uma manifestação de reivindicação dos poderes e mostrar o espaço democrático” Tatiane Barros, 37 professora de Fortaleza que está de férias no Estado e junto com amigos resolveu participar da manifestação pacífica.

Figuras políticas do Estado como a deputada federal Camila Jara e a vereadora Luiza Ribeiro também usaram suas redes sociais para convidar manifestantes ao ato que aconteceu no fim da tarde na Capital.

