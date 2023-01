População desacredita em reforma em um mês no Lago do Amor

Secretário confirma que não há um prazo para inicio das obras

Os desastres ocorridos devido a última forte chuva na Capital que deixou a região do Lago do Amor prejudicada devido a calçada que foi arrastada na forte chuva ainda impacta o dia-a-dia de quem passa no local e adiantam que não acreditam que a obra seja entregue dentro de um mês.

“Esta muito perigoso porque um rapazinho novo chegou a cair no local. Se tivesse caído de mal jeito teria acontecido algo grave a sorte que ele caiu de pé. Está complicado porque aguça a curiosidade das pessoas e nos finais de semana as pessoas vão no local. Na calçada está oco na calçada. O local todo está danificado ” Nivaldo Jesus Rodrigues, vendedor 63 anos.

“Eu acredito que com esta chuvarada um mês ainda será pouco para mexer com esta chuvarada. Não tenho visto mais pedestres aqui. Mas certamente vai demorar mais tempo para arrumarem, em um mês não finalizarão, não.” Junior, pedreiro 53 anos.

O secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, afirmou nesta tarde (9), que o projeto já está pronto para construir um muro de contenção no local, mas aguardam o retorno do reitor da UFMS que está em recesso. Por isto ainda não há um prazo para o início da obra.

Diante da urgência do reparo ele afirmou que será construída a formatação jurídica para embasar a contratação da obra com dispensa de licitação. “Como o Lago do Amor fica no campus da Universidade Federal e está numa área de preservação, haverá consulta à UFMS e aos órgãos ambientais antes da definição do projeto.”, defendeu Rudi.

