Mesmo com calor, tempo volta a fechar nesta terça-feira

A previsão para terça-feira (10) indica tempo instável, com aumento de nebulosidade e pancadas de chuvas isoladas, principalmente, no período da tarde. As chuvas variam de intensidade moderada a forte e podem ocorrer tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS), as instabilidades atmosféricas ocorrem devido ao avanço de cavados, aliado a disponibilidade de umidade e aquecimento diurno.

Em Ponta Porã, região sul-fronteira do Estado, a temperatura mínima será de 20°C e a máxima de 28°C. Já em Dourados, a máxima pode chegar a 30ºC. Campo Grande terá mínima de 22ºC e máxima de 28ºC, com chuva rápida durante o dia e a noite.

Nas regiões norte e bolsão, a mínima prevista é de 21°C e a máxima de 31°C. No Pantanal, em Corumbá e Aquidauana, haverá sol e aumento de nuvens de manhã, mas as pancadas de chuva devem chegar à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23ºC e a máxima de 32ºC.