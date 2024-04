Apoiadores aguardam presidente na Base Áerea: “Bora tomar tereré”

A primeira vinda do presidente Lula a Campo Grande, desde que assumiu a presidência da República em 2023, fez com que apoiadores fossem até a orla do Aeroporto Internacional de Campo Grande, com camisetas e bandeiras, aguardar sua chegada.

Entre os apoiadores que esperavam a chegada de Lula, Jonathan Jara estava acompanhado de sua família e até fez um convite para o presidente tomar um tereré.

“O agro que é muito forte no nosso Estado e quem é militante de direita, pode até estar bravo, não gostar da pessoa, não gostar do estadista, não gostar do presidente, mas não podem negar que o presidente está vindo aqui para fortalecer o agro, e dar o pontapé inicial para a exportação da carne bovina sul-mato-grossense para China. O militante de direita pode estar bravo com a vinda dele, mas o pecuarista o agro do Mato Grosso do Sul está muito contente”, disse Jonathan Jara, um dos apoiadores que aguardavam a chegada de Lula.

Jurema Ferreira Martins, (65) e Francisco Alves (78) também esperavam pelo presidente Lula, na orla do aeroporto e disseram que em vindas anteriores da então presidente Dilma Rousseff, também foram até o aeroporto para esperar sua chegada.

Com informações da repórter Inez Nazira.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais: