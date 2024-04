“Ótimo para o desenvolvimento do Estado”, diz Riedel sobre evento na JBS

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, já está na unidade da JBS que irá receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva para a finalização do primeiro lote de carne que será embarcado para China a partir das plantas recém-habilitadas para exportar para o país asiático.

Segundo o chefe do executivo estadual, o evento em si, diz muito para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. “Ótimo para o desenvolvimento do Estado”, garante.

Vale ressaltar que antes da China habilitar, em 12 de março, asc 38 novas unidades de produção para receber carne importada do Brasil, Mato Grosso do Sul tinha apenas três frigoríficos habilitados para exportar carne bovina para os chineses. Agora conta com sete.

O volume exportado também aumentou em quase 500%, antes, os frigoríficos de bovinos do Estado tinham potencial de exportar para a China um volume equivalente a no máximo 467 mil cabeças de gado por ano. Agora, são 2,3 milhões, acréscimo de mais de 1,8 milhão de cabeças.