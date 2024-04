Servidores da UFMS esperam Lula com manifestação em frente ao aeroporto

Com a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Campo Grande, na manhã desta sexta-feira (12), servidores da Universidade e Instituto Federal de Mato Grosso do Sul, realizam uma manifestação para chamar a atenção dos políticos presentes no local.

O ato está sendo realizado na avenida Duque de Caxias, na Orla do Aeroporto internacional de Campo Grande. Lucivaldo Alves dos Santos, coordenador geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Fundação UFMS e IFMS (Sista-MS), explica que a manifestação é na verdade um trabalho de conscientização, para que o governo saiba que existe um movimento paredista, de greve, onde os trabalhadores das Universidades e institutos Federais estão paralizados.

“Desde ontem o governo já sinalizou a possibilidade de abertura de mesa de negociação, então acreditamos que até semana que vem, já tenhamos algum efeito positivo. Por enquanto a única coisa que ainda não é previsível, é o final da grave. O mais difícil foi iniciar a greve, agora, para o encerramento, só quando tivermos um bom resultado”, finalizou.

Mariuza Guimarães representantes dos docentes, afirmou que a categoria participará de uma assembleia na próxima segunda-feira (15)e que há possibilidade de paralização, caso não recebam uma proposta positiva e aceitável do governo.

Na quinta-feira (11), servidores realizaram uma manifestação teve início às 6h, com a realização de uma panfletagem no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e Hospital Universitário, reivindicando um reajuste salarial referente aos anos de 2024 a 2026 e a valorização dos trabalhadores, pela recomposição da nossa carreira.

Com informações da repórter Inez Nazira.

