Remake de Pantanal deve alcançar outros países e destacar belezas de MS

Na noite de ontem (28), foi ao ar o primeiro capítulo do remake da novela Pantanal, após 32 anos da exibição original, em 1990 pela TV Manchete. Grande parte das gravações aconteceram em Mato Grosso do Sul, nas cidades de Corumbá, Miranda e Aquidauana, onde esta localizada a Fazenda Rio Negro, que foi cenário tanto para o remake quanto para a original.

Além de telões em praças nas cidades de Bonito e Aquidauana, a estreia da novela foi exibida dentro do Bioparque Pantanal, também inaugurado no dia de ontem (28). Entre os presentes estavam o governador Reinaldo Azambuja e sua esposa Fátima Azambuja, os secretários Eduardo Riedel (Infraestrutura), Eduardo Rocha (Governo e Gestão Estratégica), Maria Cecília Amendola da Motta (Educação), Jaime Verruck (Semagro), Geraldo Resende (Saúde) e João César Mato Grosso (Cultura e Cidadania).

Segundo o governador, a inauguração do Bioparque e a estreia da novela acontecerem no mesmo dia foi uma coincidência, e ainda comentou sobre a importância da exibição da novela mostrando as belezas do estado. “É um ganho extraordinário porque vai divulgar a maior planície alagável, o Pantanal, que já é muito conhecido, mas vai ser ainda mais divulgado. Junto com o capítulo inicial inauguramos o Bioparque Pantanal que vai levar cada vez mais esse conhecimento para o Brasil e para o mundo”, destacou Azambuja.

O secretário de Infraestrutura e pré-candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, comentou em postagem na página do Instagram “que orgulho ver as belezas do nosso Pantanal sendo exibidas para o Brasil inteiro e mais 180 países. Uma produção que abre as portas de MS para o mundo e amplia as oportunidades”.