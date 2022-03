Vencedor do reality The Masked Singer Brasil é vazado

A grande final do reality The Masked Singer Brasil já foi gravada e o vencedor desta segunda temporada foi vazado. Mascarado de dragão, o ator David Júnior que protagonizou a novela Bom Sucesso que aconteceu de 2019 a 2020, foi favorito dos técnicos Rodrigo Lombardi, Tata Werneck, Taís Araújo e Eduardo Sterblitch.

Em seu primeiro show no programa cantou o sucesso Locked Out of Heaven, de Bruno Mars, e no segundo cantou Fulminante de Mumuzinho. Nas seguintes fases do reality entoou canções de Roberto Carlos, Arlindo Cruz e na última edição cantou a música Vem Dançar Kuduro, de Lucenzo.

Prevista para ir ao ar no mês de abril, a grande final da segunda temporada conta ainda com atrações que não foram divulgadas.