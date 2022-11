Aparecida Gonçalves, militante do MS faz parte da transição do Governo Lula

Na comissão de transição do Governo Lula, o Mato Grosso do Sul conta com mais uma mulher de peso do Estado que participará. Aparecida Gonçalves tratará de assuntos relacionados a mulheres e Simone Tebet na pasta de Assistência Social.

Aparecida faz parte do núcleo de mulheres, junto com Anielle Franco, irmã de Marielle Franco, assassinada em 2018 no Rio de Janeiro. Outros quatro nomes compõem o núcleo que tratará de assuntos relacionados a mulheres.

Ela chegou ao MS em 1988 e contribuiu com a política do Estado. Militante do PT, atuou como assessora técnica e política da Coordenadoria Especial de Políticas Públicas para a Mulher e Assessora da Coordenadoria de Atendimento à Mulher da Secretaria de Estado de Assistência Social Cidadania e Trabalho na gestão do então governador José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT.

