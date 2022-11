Botafogo vence Santos e chega ao G8 do Brasileirão

O Botafogo deu um importante passo para chegar à Libertadores do ano que vem. Na noite de ontem (10), o Glorioso goleou o Santos por 3 a 0, no estádio Nilton Santos, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lucas Fernandes e Tiquinho Soares marcaram os gols decisivos do embate.

Com o resultado, o Botafogo alcançou a 8ª colocação, com 53 pontos, lugar que coloca o clube na zona de classificação para a Libertadores. Já o Santos estacionou na 12ª posição, com 47 pontos, seis a menos que o próprio clube carioca.

Na última rodada, os santistas recebem o Fortaleza na Vila Belmiro às 16h. No mesmo horário, os botafoguenses encaram o Athletico-PR na Arena da Baixada.

Como foi Botafogo x Santos

Contando com um Lucas Fernandes inspirado, o Botafogo foi desorganizando a defesa do Santos aos poucos. Com apenas três minutos, o meia deu belo passe para Jeffinho, o atacante saiu cara a cara com João Paulo, que fez boa defesa.

Já aos 10 minutos, a pressão enfim deu resultado. Lucas Fernandes recebeu no meio de campo, avançou até a intermediária, cortou Rodrigo Fernández e bateu colocado, no ângulo de João Paulo, que não pôde fazer nada para evitar o golaço do meia botafoguense.

O Botafogo seguiu criando e desperdiçando boas chances, e o Santos aos poucos foi se animando e “gostando” mais do jogo. Aos 23, na primeira finalização, Marcos Leandro cabeceou com perigo. Mas depois o Fogão teve novamente o controle e acertou o travessão, na finalização de Tiquinho Soares desviada pelo goleiro João Paulo.

Na segunda etapa, o Botafogo continuou melhor. Gabriel Pires cobrou falta de longe e a bola explodiu no travessão. E, três minutos depois, o Glorioso dobrou a vantagem. Daniel Bores lançou, Lucas Fernandes – sempre ele – saiu livre pela direita, invadiu a área, driblou Maicon e chutou bonito no canto do goleiro: 2 a 0.

Enquanto o Santos não conseguia se encontrar na partida, o Botafogo seguiu no campo de ataque. E foi assim que Tiquinho Soares também guardou o dele. Aos 24, Jeffinho deixou Eduardo Bauermann para trás e chutou para o gol. João Paulo rebateu a bola com os pés, e o camisa 9 não perdoou. Final de jogo, três a zero Botafogo.