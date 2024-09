APAE de Sidrolândia recebe novo ônibus que beneficiará 162 alunos

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado estadual Gerson Claro, participou na tarde desta quinta-feira (25), da entrega do novo ônibus escolar que atenderá os alunos da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) no município Sidrolândia.

O veículo contou com um investimento de R$ 817.928,57, foi adquirido com o apoio do deputado estadual Gerson Claro, que destinou uma emenda parlamentar no valor de R$ 700 mil. O presidente da ALEMS enfatizou o compromisso em apoiar instituições como a APAE, que desempenham um papel fundamental na inclusão social e no desenvolvimento educacional de pessoas com deficiência.

“Uma realização de muito tempo de trabalho e dedicação que sonhei junto com o presidente da APAE, Felipe Feitosa e com o município. Nós trabalhamos para trazer um veículo equipado com todas as condições de atender bem as crianças da APAE de Sidrolândia. É mais um trabalho concluído, de muitos que virão para o município, que nos dá o sentimento de missão cumprida.”

O presidente da APAE de Sidrolândia, Felipe Feitosa destacou os esforços conjuntos que resultaram na aquisição do novo veículo. “Estamos muito felizes e não poderíamos deixar de agradecer a todos que participaram desta conquista. O ônibus é uma realizada agora e quem ganha com isso são todos os nossos alunos da APAE”, disse Felipe.

O novo ônibus tem capacidade para 42 passageiros sentados, possui elevador para cadeirantes e outros equipamentos de acessibilidade, garantindo o transporte seguro e inclusivo para os estudantes da APAE.

A APAE de Sidrolândia atende atualmente 162 alunos, sendo que 106 dependem do transporte escolar para suas atividades diárias. O novo veículo representa um grande avanço para a instituição, garantindo mais segurança, conforto e inclusão para os estudantes.

