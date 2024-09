Adolescentes são flagrados com canivete e facas em escola de Campo Grande

Dois estudantes de uma escola municipal localizada no bairro Santo Antônio, em Campo Grande, foram flagrados portando canivete e facas dentro da instituição de ensino.

Conforme informações, a direção acionou a ronda escolar da GCM (Guarda Civil Metropolitana), informando que os alunos, do 7º ano, trouxeram os objetos cortantes para o local.

Ao serem questionados, os adolescentes disseram que apenas queriam se divertir e brincar. Os pais dos alunos foram acionados e informados sobre as penalidades que poderiam sofrer a respeito do ocorrido.

A direção escolar decidiu advertir e suspender os estudantes. Uma palestra foi realizada para os demais alunos da escola, como forma de educar as crianças e adolescentes quanto ao perigo do uso de objetos perfuro cortantes.

