Mulher pede ajuda desorientada após ter sido agredida com banco de madeira em Nova Casa Verde

Na madrugada desta quarta-feira(25), uma mulher de 36 anos pediu ajuda em um estabelecimento comercial após ter sido agredida pelo companheiro, um homem de 45 anos, em Nova Casa Verde, distrito de Nova Andradina.

A mulher tinha várias lesões pelo corpo e um morador acionou a Polícia Militar. O caso foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher).

De acordo com informações do Jornal da Nova, a mulher afirmou que está residindo recentemente no distrito, e na noite anterior, ela e o companheiro ingeriram grande quantidade de bebida alcoólica e deram início a uma briga.

O homem teria usado um banco de madeira para agredi-la. No depoimento a políca, ela não lembrou onde morava e nem conseguia conduzir a Polícia Militar até a casa. Também não se lembrava do nome completo do homem nem outra informação sobre ele.

O suspeito só pode ser identificado por meio de fotos no celular da vítima. Ela acabou sendo levada até o Hospital Regional e depois à Delegacia de Nova Andradina.

