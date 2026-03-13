Antonio Vaz solicita maquinários para fortalecer agricultura familiar em Terenos

O deputado estadual Antonio Vaz (Republicanos) apresentou uma indicação para a aquisição de pulverizadores e maquinários agrícolas destinados ao Assentamento 7 de Setembro, localizado no município de Terenos.

A iniciativa surgiu após solicitação encaminhada ao gabinete do parlamentar pelo senhor Aroldo, representante da comunidade do assentamento, que tem buscado melhorias para fortalecer o trabalho dos produtores locais.

O assentamento é composto por famílias da agricultura familiar que desenvolvem atividades como o cultivo de hortaliças, mandioca, milho, feijão e a criação de pequenos animais, contribuindo diretamente para o abastecimento alimentar da região. No entanto, os produtores enfrentam dificuldades devido à falta de equipamentos adequados para o preparo do solo, manejo de pragas e manutenção das lavouras.

Segundo Antonio Vaz, a indicação é resultado da luta e da mobilização dos moradores que buscam melhores condições para produzir e garantir sustento às famílias.

“Essa é uma demanda que chegou até o nosso gabinete por meio do Aroldo, que representa a comunidade e conhece de perto as dificuldades enfrentadas pelos produtores do assentamento. Nosso compromisso é dar voz a essas pessoas que trabalham diariamente para produzir alimento e sustentar suas famílias. A agricultura familiar tem um papel fundamental na nossa economia e precisa ser fortalecida”, destacou o deputado.

A aquisição dos pulverizadores e maquinários deverá contribuir para o aumento da produtividade das culturas, redução de perdas causadas por pragas e doenças, melhoria na qualidade dos alimentos produzidos e maior eficiência no trabalho realizado no campo.

Para o parlamentar, o fortalecimento da agricultura familiar é essencial para o desenvolvimento econômico e social do assentamento e também do município, garantindo mais oportunidades, renda e dignidade para as famílias que vivem da produção rural.

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