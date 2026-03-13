Golpista se passa como funcionário do Fórum e da golpe de R$ 31 mil em idosa, em Campo Grande

Uma idosa, de 77 anos, que não teve suas informações divulgadas, foi até a delegacia afirmando que sofreu um golpe de aproximadamente R$ 31 mil após criminoso se passar por funcionário do Fórum. O caso foi registrado como fraude eletrônica na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o autor entrou em contato com a vítima por meio de aplicativo de mensagem com o DDD (Discagem Direta à Distância) 61. Durante a conversa, ele se identificou como um dos servidores do Fórum, além de ter apresentado conhecimento detalhado sobre a ação judicial real da idosa, em que buscava autorização para realizar um procedimento cirúrgico.

Quando deu por volta das 16h30 de quinta-feira, o golpista entrou em contato para informar que o processo tinha sido julgado procedente e que, para dar continuidade à liberação, seria necessário realizar os procedimentos técnicos.

Acreditando na veracidade das informações, a vítima seguiu todas as orientações passadas pelo golpista. Ela instalou em seu celular um software de acesso remoto, atribuindo acesso ao autor. Depois, ela realizou a validação por biometria e perdeu todo o controle do aparelho.

Após o aparelho apresentar as configurações de fábrica, ela ficou desconfiada e procurou a agência bancária responsável por suas finanças. Diante disso, a idosa descobriu que os criminosos haviam retirado R$ 4 mil do limite de crédito da conta e transferido aproximadamente R$ 27 mil para contas de terceiros desconhecidos.

O caso segue sob investigação.