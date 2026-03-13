Narcotraficante ligado ao PCC é preso na fronteira após três anos foragido

O narcotraficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera foi preso na madrugada desta sexta-feira (13) em Santa Cruz de la Sierra. Considerado um dos criminosos mais procurados da América Latina nos últimos anos, ele é apontado como ligado ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e atuava na região de fronteira entre Paraguai e Mato Grosso do Sul.

Ex-jogador de futebol, Marset estava foragido havia cerca de três anos. Em novembro do ano passado, ele apareceu em um vídeo divulgado nas redes sociais cercado por homens encapuzados e armados com fuzis, afirmando estar pronto para enfrentar a polícia e grupos rivais. A autenticidade das imagens chegou a ser questionada por autoridades do Paraguai.

Investigações indicam que o uruguaio mantinha diversos negócios ilegais na região de fronteira, incluindo um esquema de lavagem de dinheiro por meio de empresas e templos religiosos no departamento de Canindeyú, próximo à linha internacional com Paranhos.

Marset também era sócio do narcotraficante paraguaio Miguel Ángel Insfran Galeano, conhecido como “Tio Rico”. Ele foi preso em fevereiro de 2023 em um condomínio de luxo no bairro Recreio dos Bandeirantes, no Rio de Janeiro, enquanto tentava reorganizar as atividades da organização criminosa no Brasil.