Antonio Vaz reforça a causa do autista na apresentação do Projeto Sala do Autismo em Terenos

O município de Terenos foi palco da apresentação do Projeto “Sala do Autismo – 2026”, iniciativa voltada ao fortalecimento do atendimento às crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e outros transtornos comportamentais. O projeto foi viabilizado por meio de recursos de emenda parlamentar destinados pelo deputado ao município, garantindo estrutura para ampliar o suporte às famílias e às crianças que necessitam de acompanhamento especializado.

O destaque da agenda foi a participação do deputado estadual Antonio Vaz, presidente estadual do Republicanos, que tem consolidado sua atuação como uma das principais lideranças na defesa de políticas públicas voltadas às pessoas com autismo no estado.

Um dos pontos centrais do encontro foi o reconhecimento ao trabalho do professor Celso Cavalheiro, coordenador do projeto. Mestre e educador com ampla experiência na área da educação inclusiva e no acompanhamento de crianças com TEA e outros transtornos comportamentais, Celso tem contribuído com conhecimento técnico e experiência prática, auxiliando na construção de ações e propostas voltadas à causa.

Ao longo do mandato, Antonio Vaz é autor de importantes iniciativas em defesa das pessoas com autismo, entre elas a Lei do Abril Azul, a Carteira Azul, a Lei da Validade Indeterminada do Laudo de TEA e a Lei que institui os Centros de Ensino Estruturado.

Durante o encontro, o deputado reforçou a importância da iniciativa e do trabalho conjunto. “Autismo não é apenas um tema de debate, é uma realidade que precisa de ação. Nosso compromisso é garantir apoio às famílias e criar condições para que cada criança tenha oportunidade de se desenvolver”, afirmou.

A agenda reafirma o compromisso de Antonio Vaz com políticas públicas inclusivas, demonstrando que a causa do autismo permanece como uma das prioridades de seu mandato em todo o estado.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram