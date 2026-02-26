Dourados terá inauguração do primeiro McDonald’s no municípío em 17 de abril

Unidade marca novo ciclo de desenvolvimento e consolida a cidade como polo regional

Dourados terá oficialmente seu primeiro McDonald’s a partir do dia 17 de abril. A data foi confirmada nesta quinta-feira (26) pelo empresário Aurélio Rocha durante visita às obras do restaurante, localizado no cruzamento das ruas Hayel Bon Faker com Monte Alegre, na região central.

O empreendimento representa um marco para a cidade, que se aproxima dos 270 mil habitantes e vive um novo ciclo de desenvolvimento impulsionado pela reabertura do Aeroporto Regional Francisco de Matos Pereira e a retomada de voos comerciais para São Paulo. A partir de abril, a Latam Airlines passará a operar voos diários.

Segundo Aurélio Rocha, o McDonald’s em Dourados não será franquia e só se tornou viável diante do cenário de organização administrativa e avanços estruturais da cidade. Ele adiantou que prepara outros três grandes empreendimentos em setores diversificados, a serem anunciados em breve.

O prédio terá 300 metros quadrados, capacidade para 65 clientes no salão interno e 20 vagas de estacionamento, com foco no atendimento drive-thru. A operação será feita pela Avenida Hayel Bon Faker, contornando o prédio, com saída pela mesma via, enquanto o estacionamento terá acesso pela Rua Monte Alegre.

A inauguração promete gerar empregos, renda e reforçar o crescimento econômico de Dourados, consolidando a cidade como polo regional de investimentos. A equipe de funcionários já está em treinamento para receber os primeiros clientes em 17 de abril, quando Dourados entra oficialmente no mapa da maior rede de fast-food do mundo.