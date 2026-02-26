Câmara analisa isenção de R$11 milhões ao transporte coletivo em meio a intervenção

Projeto mantém benefício fiscal ao Consórcio Guaicurus até o fim de 2026 enquanto Justiça cobra nomeação de interventor

A Câmara Municipal de Campo Grande analisa projeto da Prefeitura que mantém a isenção do ISSQN sobre o transporte coletivo urbano ao Consórcio Guaicurus. Caso aprovado, o município deixará de arrecadar cerca de R$ 11 milhões em 2026.

A proposta prevê que o benefício, concedido desde 2013, continue válido entre 1º de janeiro e 31 de dezembro do próximo ano. Segundo a Prefeitura, a medida busca evitar impacto no valor da tarifa paga pelos usuários.

A votação deve ocorrer na próxima semana, em meio ao processo de intervenção determinado pela Justiça no contrato de concessão. A decisão é da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, que estabeleceu prazo para que a Prefeitura, a Agetran e a Agereg iniciem investigação administrativa e indiquem interventor até 9 de março de 2026.

Em caso de descumprimento, está prevista multa diária de R$ 300 mil, limitada a 100 dias, podendo chegar a R$ 30 milhões, além da possibilidade de bloqueio de recursos públicos.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram