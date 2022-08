Anízio Leite Tocchio defende o agricultor familiar

Anízio Leite Tocchio Júnior (PSOL), candidato ao senado esteve na redação do grupo O ESTADO MS e falou sobre sua campanha eleitoral para o senado.

Empresário em Paranaíba, Anízio sempre foi atuante na política, participando de partidos da esquerda, mas pela primeira vez decidiu se candidatar, e a pedido do partido abraçou a corrida ao senado.

Ele cresceu em uma pequena propriedade rural em Goiás, depois foi para grandes centros como Curitiba e chegou na cidade natal de seus avós, Paranaíba em 2009. E foi dessa vivência que ele deseja defender os pequenos produtores, e a força da agricultura familiar. ” Pretendo levar a política como forma de incentivo aos pequenos proprietários rurais para que suas produções cheguem até os pequenos comerciantes da cidade, afinal 70% da produção dos agricultores familiar chegam em casa”, afirmou Tocchio.

Anízio tem viajado no interior juntamente aos candidatos da majoritária do PSOL, e tem encontrado uma certa dificuldade diante a polarização partidária. Ele contou que o bate papo com os eleitores de esquerda tem fluindo normalmente, mas quando se aproxima de eleitores da direita, não há conversa, e lamentou este cenário defendo a troca de ideias.

Diante do atual cenário político ele defende a necessidade de valorizar educação, saúde, geração de emprego e renda.

Além da campanha porta-a-porta o candidato vem também militando nas redes sociais e pretende conquistar novos eleitores!