Nasa fará segunda tentativa de mandar foguete à lua no sábado

A Nasa, agência espacial norte-americana, vai fazer uma segunda tentativa de lançamento do foguete Artemis 1. Será no próximo sábado (3), cinco dias depois de a missão ter sido adiada devido a problemas técnicos.

Teams have reviewed the data from Monday’s launch attempt of the #Artemis I mission and are moving forward with a second launch attempt on Sat., Sept. 3, with a two-hour launch window starting at 2:17 p.m. EDT (18:17 UTC). pic.twitter.com/oDr5plGhqS

— NASA Artemis (@NASAArtemis) August 30, 2022