De chamamé a modão, Carlos & Deise animam a Quarta Cultural

Em mais uma edição da Quarta Cultural, evento realizado em todas as quartas-feiras na Feira Central, a promessa é de não deixar ninguém parado. A atração que vai fazer o povo dançar é Carlos & Deise, que irão juntar o violão e a sanfona para tocar sucessos da música sertaneja e do modão.

Os campo-grandenses Carlos e Deise se apresentam como uma dupla desde janeiro de 2019, mas a trajetória dos dois juntos no meio musical é mais antiga. O primeiro encontro deles foi em 2008, quando Carlos se apresentava em bares e casas de show da Capital com um amigo e Deise trabalhava como acordeonista freelancer. O contato foi passageiro, mas plantou a semente do projeto que viria a dar frutos anos depois.

Após uma passagem por São Paulo, Carlos retornou à sua cidade natal em dezembro de 2018 e entrou em contato com a colega para fazer um convite. A ideia dessa vez era que Deise trouxesse não somente o seu talento no acordeão, mas que também dividisse o microfone no novo projeto. Entre um ensaio e outro, o entrosamento foi surgindo e agradando amigos e familiares que acompanhavam a dupla.

Além do casamento na música o casal também se juntou no amor: pouco depois do reencontro Carlos pediu Deise em namoro, e em janeiro de 2020 eles oficializaram o noivado. A comemoração ocorreu com o lançamento de sua primeira canção autoral. Atualmente, a dupla acumula participações em programas de TV e rádio e o objetivo é gravar um DVD.

No show desta quarta, Carlos & Deise devem apresentar um repertório repleto de clássicos regionais e nacionais, incluindo Délio & Delinha e Chitãozinho & Xororó, e ritmos animados que vão de modão, chamamé e vanerão até forró.

Serviço

A Feira Central fica na Rua 14 de Julho, n.º 3.351, com acessos também pela Esplanada Ferroviária (Avenida Calógeras) e pela Rua dos Ferroviários. As barracas começam a funcionar a partir das 16h e a apresentação da Quarta Cultural está programada para às 19h30, no palco montado em frente à fonte.

