Mulher morre em acidente na Fábio Zahran e piloto confessa ter bebido

Na noite deste sábado (1), por volta das 23h, Stefani Regina Adriano Garcia, 33, morreu em um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um carro na Rua Fábio Zahran, esquina com a avenida Fernando Corrêa da Costa, região do bairro Vila Carvalho, em Campo Grande. Stefani estava na garupa da motocicleta.

Segundo boletim de ocorrência, o Corpo de Bombeiros Militar informou que o veículo Renault Sandero, conduzido por uma mulher que seguia pela Avenida Fernândo Corrêa da Costa, realizou uma manobra para entrar na rua Fábio Zahran, quando uma motocicleta Yamaha XT/250 que trafegava na avenida Fernando Correa da Costa, não respeitou o Sinal de PARE, ocasionando o acidente.

Stefani Regina Adriano Garcia veio a cair da motocicleta e morreu na hora. Na Santa Casa, foi oferecido ao piloto da moto o teste do etilômetro que deu o resultado de 0,63 mg/l nº. Aos policiais, ele informou que havia ingerido duas cervejas de lata em sua residência.

No local do acidente, permaneceu a condutora do veículo, que realizou o teste do etilômetro, que deu negativo. O veículo Sandero foi liberado para a condutora e a motocicleta foi entregue ao seu proprietário. No local, foram deslocados a Perícia Criminal, assim como o Batalhão de Trânsito da Polícia Militar.