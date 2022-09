André pega a estrada para visitar oito municípios

Com muita disposição, o candidato ao governo de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli (MDB), segue visitando os municípios do estado para falar sobre as propostas que serão colocadas em prática, caso seja eleito. Conforme a agenda, a viagem começa amanhã (23) e termina domingo (25), nesse período ele visita Tacuru, Eldorado, Itaquiraí, Ivinhema, Angélica, Dourados, Douradina e Itaporã.

“Estamos rodando os municípios, conversando com as pessoas e reafirmando os nossos compromissos. Queremos fazer mais. Mais casas, mais escolas, oferecer melhores condições de ensino e gerar mais emprego para a nossa gente”, diz o candidato.

André tem muita vontade de trabalhar e ideias para colocar Mato Grosso do Sul em lugar de destaque, com foco em ações que priorizem as pessoas. “Moradias dignas para que as famílias criem seus filhos, educação de qualidade, saúde mais perto das pessoas, mais empregos. É o que faremos, se chegarmos lá”.

Agenda

Entre esta sexta-feira (23) e domingo (25), o candidato visita oito municípios. Na sexta, ele cumpre agenda em Tacuru, Eldorado e Itaquiraí. Clique aqui e confira a agenda completa.

No sábado (24), André estará em Ivinhema, Angélica e Dourados. No domingo (25), os compromissos serão em Douradina, Itaporã e retorno a Dourados para participar do debate dos candidatos organizado pela Grande FM 92,1.

Com informações da assessoria