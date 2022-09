Com oficinas, Águas Guariroba estimula artistas mirins a pintar

O reservatório da Águas Guariroba na Avenida Ministro João Arinos, recebeu nesta quinta-feira (22), um novo mural urbano em alusão a Semana da Árvore e a proteção do ecossistema de Mato Grosso do Sul, pintados por artistas locais que participam e foram escolhidos pelo projeto da empresa criado recentemente.

A coordenadora de responsabilidade social da Águas Guariroba, Beatriz Rodrigues, contou que o projeto nasceu de uma necessidade de valorizar, principalmente, os muros em brancos. Segundo ela, tudo começou na central da Aegea na Capital, onde o primeiro mural de arte urbana foi feito.

A partir de então, foi instalado um projeto com oficinas com alunos da escola pública, que passam por um concurso cultural de votação aberta pelas redes sociais. Em seguida, o desenho e o artista mais votado é escolhido para dar conta da pintura, dando o nome da arte junto com a artista que ministrou as oficinas.

De acordo com a coordenadora, neste ano foi inaugurado também outra pintura mural no bairro Coophatrabalho e foi instalado um projeto com oficinas. “Ainda em 2022, queremos inaugurar mais um muro artístico na região do Bairro Pioneiros e, no ano que vem, em mais cinco artes murais espalhadas nas regiões de Campo Grande.”

“Pensamos de forma estratégica em quais seriam os murais que teriam mais destaque e valorizando cada região, como aqui nós temos a nossa ETA (Estação de Tratamento de Água), conseguimos fazer então essa junção. Além disso, claro, queremos valorizar os artistas locais que moram na região, a partir das oficinas para a garotada.”

Maria Luiza Lacerda Lima, 12, foi a escolhida nesta terceira etapa do projeto. “Eu participava de um curso de pintura na minha escola, só que aí eu tive que mudar. Então, junto com a minha mãe, viemos até o Amape (Associação de Moradores do Parque Res. Maria Aparecida Pedrossian), para ver se tinha algum curso disponível.”

Oportunidade que mãe de Maria a inscreveu no curso de pintura da Águas Guariroba. “No final , eu ganhei o concurso e vim pintar este muro. No futuro eu vou virar vovó e contar para os meus netos: Olha aquele muro lá, a vovó que pintou. Me sinto muito feliz e orgulhosa.”

Grazieli de Souza Romemo, foi quem coordenou as aulas na oficina e nesta quinta-feira orientou e participou da pintura especial. “Como este é um projeto piloto, havia vários outros artistas concorrendo, todos competentes. Mas fiquei muito feliz quando eu soube que fui escolhida.”

“Passamos então a estudar sobre o projeto, a ver como que poderia ser feito o desenho. Eu elaborei esse desenho com a diversidade que temos em MS, com a representatividade da Águas Guariroba também dentro do projeto”, explica.

“Eu sempre trabalhei com arte mural, que hoje é a minha especialidade. Em Campo Grande, eu tenho por volta de 200 a 250 trabalhos, mas, são maioria são em ambientes internos, desde grafite, letrismo, e o próprio muralismo”, conta Grazi.

A artista conta também como foi a experiência que ganhou no decorrer do curso, de 18h, que ensinou crianças de 12 a 15 anos de idade. “Foi um prazer enorme, conseguimos mostrar pra eles o outro lado da arte, ensinando como respeitá-la, como podemos espalhá-la em vários lugares, para que seja um ponto de referência dentro do nosso Estado, de uma maneira que todo mundo aprecie.”

"Esperamos que a população fique bem feliz com o nosso trabalho e, sempre que passe pela região, tire uma foto", completa.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf