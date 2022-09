Frio chega em MS com mínima de 7ºC e tempo estável

O dia começou gelado no Mato Grosso do Sul, mas a chuva deu uma trégua para quem precisava sair logo cedo. De acordo com a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) o tempo deve ficar estável nesta sexta-feira em MS (23).

A semana encerra com mínimas de 7ºC em Ponta Porã, 8ºC em Sete Quedas, Aral Moreira, Iguatemi, Amambai, Paranhos e Dourados. Em Campo Grande, a sexta-feira começou com 13ºC e céu claro. A máxima não passa dos 24ºC, de acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).

O tempo deverá continuar estável no sábado (24) porém, no domingo (25) há o retorno das chuvas de intensidade moderada a forte e tempestades acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo devido a uma combinação de fatores (deslocamento de cavados, aliado ao fluxo de umidade vindo da Amazônia).

Os termômetros em MS não passam hoje dos 21ºC em Ponta Porã, 22ºC em Dourados, 24ºC em Três Lagoas, 28ºC em Corumbá e 29ºC em Coxim. Os ventos sopram do quadrante sul, com rajadas de vento entre 40-60Km/h.

Segundo os modelos, no primeiro período (22 a 30/09), há probabilidade de acumulados de chuvas com acumulados de até 150 mm, principalmente na região centro-sul do estado. No segundo período (30/09 a 08/10), há probabilidade de chuvas com acumulados entre 5 a 60 mm. Neste segundo período de previsão destaca-se que os maiores acumulados de chuva são previstos para a região oeste do estado.