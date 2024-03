Em menos de 24 horas, Polícia Civil localiza e prende dois autores de homicídio

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Rio Brilhante, em menos de 24 horas após o crime, localizou e prendeu dois indivíduos pela morte de Alessandro Henrique Barretos de Souza, 25, cujo corpo foi encontrado no final da tarde do último domingo (17), em uma estrada vicinal, na saída para Maracaju.

Assim que teve conhecimento dos fatos, a Polícia Civil iniciou trabalho investigativo e na manhã de segunda-feira (18), localizou o primeiro autor, na Vila Nova Esperança. O rapaz, de 19 anos, ao ser questionado sobre o fato, acabou confessando a autoria do crime aos policiais civis. No momento da prisão, a roupa que ele vestia ainda estava com respingos do sangue da vítima.

Na sequência, a equipe policial localizou o segundo conduzido de 18 anos de idade. Ele foi preso no Bairro João Zardo. Um terceiro envolvido, proprietário do veículo que foi utilizado para levar a vítima até o local em que foi morta a golpes de faca, foi identificado pela equipe policial, mas segue foragido.

Questionados sobre o motivo do crime, os conduzidos afirmaram que foi uma dívida relacionada a entorpecentes que a vítima possuía com um dos autores. As investigações ainda continuam em andamento e a Polícia Civil reforça seu compromisso de servir e proteger a sociedade.

