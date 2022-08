André defende o retorno de programas sociais

Na corrida eleitoral o candidato ao governo do Estado, André Puccinelli (MDB) defende ampliação dos programas sociais como: Vale Renda e Vale Universidade, programas que devem ser ampliados.

“Com muita tristeza, vimos que depois de uma pandemia, muitas pessoas perderam seus empregos, pequenos comércios fecharam. Temos que investir para que as famílias consigam levar alimentos para suas casas”, disse André, em entrevista em Campo Grande nesta quinta-feira (25).

O assunto também foi abordado mais cedo, no programa Giro Estadual de Notícias, do Grupo Feitosa de Comunicação. O candidato ressaltou que, no caso do Vale Renda, os beneficiários passaram a receber um cartão magnético no lugar de cesta de alimentos e o Vale Universidade e Vale Universidade Indígena beneficiaram jovens que não tinham condições de pagar a faculdade.

“Vamos intensificar programas que deram certo, apoiando as famílias para que preparem seus filhos para o futuro”, disse André.

No último final de semana o candidato esteve na região de Corumbá e Coxim lançando sua campanha na região, visitando eleitores e debatendo temas de interesse das comunidades locais.