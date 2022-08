Homem é perseguido e espancado por populares

Um homem de 41 anos foi perseguido e espancado por populares, no Bairro Jardim Campo Nobre. O motivo seria que o indivíduo pulava o muro de várias casas, o que levantou suspeitas de que ele tentava roubar residências do bairro. Entretanto, a polícia não confirmou essa versão.

A vítima foi levada para uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

A polícia foi acionada depois da meia-noite e ao chegar ao local viu a vítima com vários ferimentos pelo corpo no meio da rua. Quando os militares perguntaram a um morador, ele disse que havia visto o homem pulando vários muros e sendo perseguido.

Um grupo o cercou e o espancou com socos e chutes. Nenhum morador quis dizer se o homem havia furtado ou roubado alguém na região. O Corpo de Bombeiros foi acionado e a vítima encaminhada para a unidade de saúde do Universitário.

