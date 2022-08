Guarda Municipal é ferido a facadas e respira por aparelhos

É grave o estado de saúde do Guarda Municipal de Dourados Luiz Henrique Roberto de Souza de 28 anos que foi ferido com quatro facadas depois de evitar o roubo de uma moto. O caso ocorreu na madrugada desta segunda-feira (29) no Jardim Clímax.

Após não conseguir efetuar o roubo da moto, o suspeito do crime deixou o local e voltou, armado com uma faca. Ele atingiu Luiz Henrique com duas facadas no pescoço, uma no peito e em uma das axilas. Socorrido pelo SAMU, o servidor público respira por aparelhos na UTI do Hospital da Vida.

Policiais civis, militares e homens da Guarda Municipal de Dourados tentam identificar e prender o autor da tentativa de homicídio contra Luiz que estava de folga quando foi ferido.

Com informações do site Ponta Porã News.

