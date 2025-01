André Aranha Corrêa do Lago é escolhido para presidir a COP30 em Belém

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou o embaixador André Aranha Corrêa do Lago como presidente da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), que será realizada em novembro, em Belém, no Pará. A nomeação foi divulgada nesta terça-feira (21) pelas ministras Marina Silva (Meio Ambiente) e Maria Laura da Rocha (Relações Exteriores, substituta) após reunião com Lula no Palácio do Planalto.

Corrêa do Lago, que atualmente ocupa o cargo de secretário de Clima, Energia e Meio Ambiente do Itamaraty, será o principal responsável por conduzir as negociações globais sobre mudança climática durante o evento. Com vasta experiência como negociador do Brasil em fóruns internacionais, o embaixador destacou a importância do diálogo com a sociedade civil. “Durante esse período preparatório, nós vamos ter muito diálogo com a sociedade civil porque é essencial que eles estejam envolvidos no processo”, afirmou.

Para a diretoria executiva da COP30, foi escolhida Ana Toni, atual secretária nacional de Mudança do Clima do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA). Com histórico de atuação em projetos relacionados à justiça social, meio ambiente e mudança climática, Ana Toni terá um papel fundamental na liderança e na estratégia do evento.

O governo informou que as questões logísticas e de infraestrutura da COP30 estarão sob responsabilidade da Casa Civil. O evento, que acontecerá na capital paraense, é visto como uma oportunidade de destacar o papel do Brasil na agenda climática global, especialmente pela relevância da Amazônia no combate às mudanças climáticas.

A COP30 será uma ocasião importante para a negociação de novos acordos globais sobre o clima. André Corrêa do Lago destacou o potencial do Brasil em liderar as discussões e garantir que as vozes das populações amazônicas sejam ouvidas. A realização do evento em Belém também reforça o protagonismo da região no debate ambiental.

Com informações do SBT News

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais