MS está com inscrições abertas para contratação de profissionais de saúde para sistema prisional

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SAD (Secretaria de Estado de Administração), SES (Secretaria de Estado de Saúde) e Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), publicou no Diário Oficial do Estado esta semana, a abertura do Processo Seletivo Simplificado para contratação de 6 profissionais temporários da área da saúde. As vagas disponíveis são para as funções de farmacêutico (3 vagas, carga horária de 40 horas semanais) e técnico de higiene dental (3 vagas, carga horária de 40 horas semanais).

A seleção tem como objetivo preencher vagas na Equipe de Atenção Primária Prisional, que atuará nos estabelecimentos penais de Campo Grande, em conformidade com a PNAISP (Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional).

As inscrições poderão ser feitas até o dia 10 de fevereiro de 2025, e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, por meio do site oficial, onde os candidatos também devem enviar os documentos para a avaliação curricular.

Os interessados podem acessar o edital completo para conferir os requisitos, remuneração, vantagens, atribuições das funções, documentos necessários, cronograma e critérios de pontuação para a avaliação curricular.