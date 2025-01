Presidentes de Tribunais de Justiça do Brasil realizarão encontros integrados com Associações de Magistrados

O Consepre (Conselho de Presidentes dos Tribunais de Justiça do Brasil) propôs a integração com as Associações de Magistrados do País. A proposta foi apresentada pelo novo presidente empossado, Francisco Rodrigues de Oliveira, durante o 14º encontro da instituição, realizado em Rio Quente (GO). O evento contou com a participação de todos os presidentes dos Tribunais de Justiça e presidentes das associações de juízes de MS, SP, RJ e GO.

Segundo o presidente da Amamsul (Associação dos Magistrados de Mato Grosso do Sul), Mário José Esbalqueiro Júnior, essa decisão representa um marco histórico para os juízes associados. Esbalqueiro, que assumiu a presidência da Amamsul neste ano e participou do evento entre os dias 16 e 18 de janeiro, destacou a importância da integração. “É um avanço significativo para as pautas do Judiciário. Pela primeira vez, haverá essa aproximação. Dentro de dois a três meses, novas reuniões serão realizadas, e as associações também estarão presentes”, afirmou.

O encontro também discutiu uma reunião com o presidente do STJ (Superior Tribunal de Justiça), ministro Herman Benjamin, para tratar do congresso sobre a 2ª instância, que será realizado no STJ. Além disso, foi realizada a solenidade de posse da nova Comissão Administrativa do Consepre. O chefe do Poder Judiciário de Goiás, Carlos França, que presidiu o Consepre nas gestões 2023 e 2024, transferiu o cargo ao presidente do TJSC (Tribunal de Justiça de Santa Catarina), Francisco Rodrigues de Oliveira.

Estiveram presentes no evento: o presidente do TJ/MS, desembargador Sérgio Fernandes Martins; o vice-presidente do TJ/MS, desembargador Dorival Renato Pavan; o governador de Goiás, Ronaldo Caiado; a Ouvidora Nacional da Mulher e Conselheira do CNJ, Renata Gil; os conselheiros do CNJ, Marcello Terto e Silva e Bandeira Mello Filho; o juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça, Lizandro Garcia Gomes Filho, representando o Corregedor Nacional de Justiça, ministro Mauro Campbell; e o presidente da OAB-GO (Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás), Rafael Lara.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram