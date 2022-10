Presidente da Assembleia destaca trabalho do TRE-MS

“O processo eleitoral em todas as suas fases é organizado e ágil, o que garantiu tempo recorde de apuração do resultado. Temos confiança no trabalho da Justiça Eleitoral e reafirmamos nosso respeito à Democracia e à vontade popular”, destacou o deputado Paulo Corrêa (PSDB) presidente da ALEMS, deputado Paulo Corrêa (PSDB), ressalta a legitimidade de todo o processo eleitoral.

Em Mato Grosso do Sul, 8.088 urnas eletrônicas foram preparadas, e mais de 28 mil mesários participaram. O voto é obrigatório para maiores de 18 anos e facultativo para analfabetos, maiores de 70 anos e pessoas com 16 e 17 anos.

Foram registradas 594 candidaturas aqui no Estado, sendo 397 concorrendo ao cargo de deputado estadual, para as 24 vagas que integram a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

s duas candidatas à presidente da República, que são de Mato Grosso do Sul, foram registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), conforme regras. Os outros votos de hoje escolhiam os cargos de senador (a), deputado (a) federal e governador (a).

A votação em 2022 agregou recursos de acessibilidade diversos, os eleitores com deficiência ou mobilidade reduzida puderam contar com a ajuda de uma pessoa na hora da votação, mesmo sem solicitação prévia.

A urna também atendeu quem tem deficiência auditiva, com legenda em Libras. E foram disponibilizados fones de ouvido para que as pessoas com deficiência visual recebessem sinais sonoros com a indicação do número escolhido, e o retorno do nome da candidata ou candidato em voz sintetizada, além do sistema Braille e da identificação da tecla 5 nos teclados do aparelho.