Alírio Villasanti é cotado para assumir Segurança Pública da Capital

O vereador Alírio Villasanti (União Brasil) poderá ser mais um integrante da Câmara a se licenciar no Legislativo municipal para integrar a equipe de assessores da Prefeita Adriane Lopes(Patriota). Após a saída do secretário de Segurança e Defesa Social, Valério Azambuja, que pediu exoneração e deixou o cargo hoje (08).

Nos bastidores da Câmara Municipal já se comentava que Alírio Villasanti teria sido consultado e estaria estudando a possibilidade de aceitar um possível convite ele, no entanto não confirmou nem desmentiu a possibilidade de se licenciar do mandato.

Caso aceite o convite e se licencie da Câmara, Alírio Villasanti abrirá vaga para o primeiro suplente Lucas Santos, conhecido como Lucas MBL que, no entanto , pode enfrentar um problema para ficar a vaga uma vez que não teria atingido o número mínimo de votos, pois teve 841 votos e o mínimo necessário seria de 1200 votos . Para que Lucas possa vir assumir teria que acontecer uma recontagem de votos.

Já secretário especial de Segurança e Defesa Civil de Campo Grande, Valério Azambuja, formalizou o pedido de exoneração do cargo e entregou uma carta à prefeita Adriane Lopes (Patriota). No documento, Azambuja alegou que a saída tem “caráter pessoal” e agradece a oportunidade de estar à frente da pasta. O agora ex-secretario sai em meio a denúncias de assédio por parte de servidores.

Com informações da repórter Juliana Brum.

