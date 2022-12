Anvisa autoriza aplicação da dose reforço da Pfizer em crianças

Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) autorizou a alteração de posologia da vacina contra Covid-19, Comirnaty-Pfizer, com isso o imunizante passa a ser aplicado em crianças a partir de cinco anos e adolescentes. A alteração foi solicitada em junho deste ano, até então a aplicação da dose de reforço (3º dose) estava autorizada apenas para pessoas maiores de 18 anos.

A autorização avaliou dados clínicos enviados pela empresa e concluiu que os benefícios da alteração de posologia superam os riscos na aplicação da dose de reforço nessa faixa etária.

Conforme a Anvisa, as vacinas contra a Covid-19 tem apresentado o decaimento dos anticorpos com o tempo; por isso, há necessidade da aplicação de doses de reforço, com o objetivo de manter níveis adequados de anticorpos capazes de neutralizar o Coronavírus.

Registrada pela Anvisa desde fevereiro de 2021, a vacina da Pfizer é indicada para imunização de ampla faixa etária a partir de 6 meses de idade.

Vacinação em Campo Grande

A vacinação contra Covid-19 segue disponível em mais de 40 unidades de saúde de Campo Grande. Desde o dia 28 de novembro a Sesau (Secretaria Municipal de Saúde) ampliou o público alvo da 4º dose da vacina para pessoas com 18 anos ou mais. Mesmo em meio a baixa adesão, a Capital segue também com a aplicação da Pfizer Baby em crianças de seis meses a dois anos.

A princípio a Pfizer Baby seria aplicada somente em crianças com comorbidades, mas devido à baixa adesão a prefeitura de Campo Grande iniciou a “xepa” para evitar o desperdício de doses. Com frascos de dez doses e a possibilidade de descarte, já que as doses podem ser armazenadas por apenas 12 horas após a diluição, a Sesau adotou a estratégia de contactar pais e responsáveis por crianças que se enquadram na faixa etária, mas não apresentam comorbidades para comparecer aos posto de vacinação.

Para os demais públicos a vacinação segue disponível normalmente de primeira à quarta dose. Pessoas com 12 anos ou mais que concluíram o esquema vacinal primário (duas doses) há pelo menos quatro meses já podem receber a primeira dose reforço do imunizante, com exceção de pessoas que tenha imunocomprometimento grave, para estes o intervalo é de 28 dias.

O segundo reforço (4º dose) está disponível para toda a população que recebeu a 3º dose há no mínimo quatro meses e faça parte de um dos seguintes públicos: pessoas com alto grau de imunocomprometimento com 18 anos ou mais, trabalhadores da saúde, pessoas com 30 anos ou mais.

