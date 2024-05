Homem é capturado e preso em flagrante após matar indígena hoje pela manhã em Coronel Sapucaia

A Polícia Civil, durante ação conjunta da DEFRON (Delegacia de Repressão aos Crimes de Fronteira) e DP de Coronel Sapucaia, prendeu em flagrante A.O., de 27 anos, acusado de ser um dos responsáveis pela morte do indígena Marcelo Lescano Montania, de 27 anos de idade, na Aldeia Taquaperi, em Coronel Sapucaia-MS. O crime ocorreu por volta das 7 horas da manhã.

Segundo apurado, a vítima foi encontrada sem vida na aldeia e a Delegacia de Polícia Civil de Coronel Sapucaia foi acionada, tendo comparecido no local, juntamente com a perícia, para fazer os levantamentos iniciais e começar os trabalhos investigativos.

Inicialmente, notou-se que o corpo da vítima estava com diversos ferimentos na cabeça, no tórax, na perna e no braço, indicando terem sido feitos por um instrumento cortante, e caído dentro de um “barraco” da aldeia. Segundos os primeiros levantamentos, a vítima e outros indígenas estariam ingerindo bebidas alcoólicas em uma casa da aldeia, momento em que começou uma discussão e alguns indígenas passaram a desferir golpes com uma foice na cabeça da vítima, que acabou morrendo no local.

No mesmo momento iniciaram-se as buscas para captura dos autores, contando com os trabalhos da DEFRON. Hoje, por volta das 15 horas, os policiais das DP de Coronel Sapucaia e da DEFRON localizaram um dos autores, na Aldeia Taquaperi.

O homem de 27 anos, foi conduzido para a Delegacia de Polícia da cidade e autuado em flagrante delito pelo crime de homicídio. As investigações terão continuidade, com o objetivo de individualizar as ações dos demais envolvidos e os localizarem, bem como encontrar e apreender a arma utilizada no crime.

A DEFRON mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas e receber denúncias, através do telefone (67) 99208-8808. Não precisa se identificar e a ligação ou mensagem serão mantidas em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana.

Com informações da Depac.

