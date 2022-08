Alexandre de Moraes decreta prisão de Ivan Rejane

Suspeito de divulgar informações falsas nas redes sociais contra ministros da Corte e políticos, Ivan Rejane Pinto, teve o pedido de prisão preventiva decretado pelo ministro Alexandre de Moraes.

O decreto se sucedeu após investigação da policia federal quando o ministro entendeu que o decreto como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade.

“É importante ressaltar que, somente com a restrição de liberdade foi possível interromper a prática criminosa, pois o investigado, no mesmo dia de sua prisão, divulgou vídeo com novos ataques ao Supremo, no qual debochou da possibilidade de ser preso”, afirmou o ministro.

Ivan Rejane teria publicado nas redes sociais ataques contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Gleisi Hoffmann e Marcelo Freixo, além de criticar ministros do STF indicados pelo PT.