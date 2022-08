Entidades femininas participam do Seminário Estadual Agosto Lilás: 16 anos da Lei Maria da Penha

Campo Grande foi sede nesta segunda-feira (1º), do início da campanha Agosto Lilás: 16 Anos da Lei Maria da Penha, reunindo autoridades de Mato Grosso do Sul para divulgar avanços e desafios da proposta de levar as informações de combate a qualquer tipo de violência contra a mulheres do Estado.

A Subsecretaria de políticas públicas para mulheres de Campo Grande, Rosana Fernandes Leal, revela que o projeto está em 52 municípios do Estado, que contam com uma coordenadoria especial de política para mulheres. “Falamos de combate todo dia, e toda vez que uma mulher morre ou o índice de violência contra elas aumentam ficamos entristecidos, mas estamos lutando para chegar nos 74 municípios.”

“Este ano tivemos 25 feminicídios em MS, além disso, é crescente o número de violência. Mas quanto mais campanhas, os número de boletins de ocorrências tendem a crescer. Quanto mais temos informações, mais sabemos procurar ajudar e sabemos mais dos nossos direitos. Esse é o intuito da campanha”, explica.

Temos a campanha de combate ao feminicídio e essa, que falamos sobre os cinco tipos de violência contra o sexo feminino, orientado onde as mulheres podem procurar ajuda. A nossa proposta é tão forte que chegou outros estados como Brasília, Pernambuco e Bahia, entre outros.

A Lei Maria da Penha classifica os tipos de abuso contra a mulher nas seguintes categorias: violência patrimonial, violência sexual, violência física, violência moral e violência psicológica.

Para a Delegada da Deam (Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher), Elaine Benicasa, esta data ressalta a importância e as conquistas de 16 anos da lei. “Ela fez durante esses 16 anos de existência, um robusto trabalho com muitas ações. Como costumo dize, o óbvio muitas vezes precisa ser falado, tem que ser demostrado, sob pena de certas situações paralelas tirarem o brilho da lei.”

Reconhecimento

Durante a cerimônia, foi realizado a entrega do selo Prefeitura Amiga da Mulher, instituído por lei, as prefeituras de MS que têm boas práticas são escolhidas através de uma banca examinadora que escolhe as melhores cidades que se comprometem com a política. No evento, 20 prefeituras foram reconhecidas e receberam o selo hoje, destas, quatro são destaques.

A Prefeitura de Batayporã foi uma das prestigiadas. De acordo com o prefeito da cidade Germino Roz (PL), a notícias foi uma surpresa e as equipes da secretaria de assistência social do município ficou muito feliz, além de ser uma motivação para todos. “É uma motivação motivação a mais, não apenas para Batayporã, mas também para outras prefeituras para desenvolverem projetos.

“O nosso projeto que nasceu dentro do CRAS com a reunião de um grupo de mulheres. Além de atendimento psicológico, do atendimento da assistência social, psicopedagogas, as mulheres também recebem oficinas e palestras. é um grupo que cria uma raiz, com encontro programado geralmente de 3 a 4 meses”, explica Germino.

“Notamos que a secretaria fazia um atendimento pontual e individual e tivemos a ideia de juntar essas mulheres, uma vai ter experiência da outra, além disso, elas terão grupo de capacitações, oportunidades de conversarem. Tivemos relatos importantes, às vezes uma dificuldade que uma passava era relatado e outra à incentivava.”

“A violência contra mulher é, infelizmente, cultural aqui no Estado. Nós homens principalmente, nós temos o machismo que vem dos nos antepassado e precisamos nos policiar e criar mecanismos para lembrar a todos que mulheres não podem serem inferiorizadas, descriminadas e violentadas pelo fato de ser mulher”, finaliza.

Com informações dos repórteres Willian Leite com Marcos Maluf